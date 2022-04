Večer o predvolilnem dogajanju in volilni napovedi (9. 4.)

Maribor, 8. aprila - Rok Kajzer v komentarju Učinek ventilatorja piše o predvolilnem dogajanju, soočenjih in volilni napovedi, ki sporoča, da vsi politiki za volivce niso enaki, volilno telo pa si prizadeva za ohranjanje demokracije in spodobno komunikacijo. Avtor dogajanje primerja z resničnostnim šovom in se sprašuje, kdo se bo svojih obljub držal po volitvah.