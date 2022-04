Delo o predvolilnem ozračju v Franciji (8. 4.)

Ljubljana, 8. aprila - Mimi Podkrižnik v komentarju z naslovom Od nekdanje veličine do Macrona piše o kolektivnih bremenih, ki težijo francosko družbo. V Franciji bo to nedeljo potekal prvi krog predsedniških volitev, a kot meni avtorica, so te večinoma politično iskanje izgubljenega časa, zlasti skrajni glasovi pa nostalgično objokujejo preteklo veličino.