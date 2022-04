Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (9. 4.)

Ljubljana, 8. aprila - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale, da je slovensko veleposlaništvo v Kijevu ponovno začelo delovati. Poročale so tudi o cvetlični dekoraciji na Trgu svetega Petra v Vatikanu, ki jo bodo izdelovali tudi slovenski profesorji floristike iz Naklega, in mednarodnem sejmu v Banja Luki, na katerem bo razstavljala tudi Slovenija.