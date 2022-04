Prenova šole v Mengšu se nadaljuje z rušitvijo stare telovadnice

Mengeš, 10. aprila - V občini Mengeš so te dni začeli rušiti staro telovadnico tamkajšnje osnovne šole. Pričakujejo, da bodo rušitvena dela zaključena v enem tednu, nato se bodo nadaljevala arheološka izkopavanja. Območje stare telovadnice bo za gradnjo nove šolske kuhinje in jedilnice, knjižnice, dodatnih učilnic in kabinetov pripravljeno jeseni.