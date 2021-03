Državni sekretar Uršič v Mengšu obiskal VDC Ince

Mengeš, 13. marca - Državni sekretar na ministrstvu za delo Cveto Uršič je danes obiskal VDC Ince Mengeš, kjer so se na epidemijo po njegovem mnenju zelo dobro pripravili. Z direktorico Vladko Pacek sta se pogovarjala predvsem o tem, kako se tudi zdaj, ko so stanovalci precepljeni, držati vseh protokolov in spoštovati zaščitne ukrepe, je za medije povedal Uršič.