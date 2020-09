Na Veliki planini danes dobrodelni dogodek za Gorsko reševalno službo Kamnik

Kamnik, 5. septembra - Na Veliki planini bodo danes z dobrodelnim gorskim kolesarjenjem zbirali sredstva za Gorsko reševalno službo (GRS) Kamnik. Organizatorji vabijo gorske kolesarje in pohodnike, naj se pridružijo in s tem priskočijo na pomoč prostovoljnim reševalkam in reševalcem, so sporočili organizatorji dogodka.