Poklukar ob svetovnem dnevu zdravja pozval k odgovornemu ravnanju do okolja

Ljubljana, 7. aprila - Minister za zdravje Janez Poklukar je ob današnjem svetovnem dnevu zdravja Slovenke in Slovence pozval k odgovornemu ravnanju do okolja, saj da mora biti prav skrb za okolje in zdravje prednostna naloga družbe. Poudaril je, da se moramo osredotočiti na vse grožnje zdravju, da bi uspešno zaščitili bodoče generacije, je zapisal v poslanici.