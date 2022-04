Varuh človekovih pravic pred dnevom zdravja poziva k uresničitvi pravice do proste izbire zdravnika

Ljubljana, 6. aprila - Varuh človekovih pravic Peter Svetina pred četrtkovim svetovnim dnevom zdravja poziva k uresničitvi pravice do proste izbire zdravnika. Ob tem poudarja, da je pandemija covida-19 pustila korenit pečat na dojemanju zdravja kot ene pomembnejših človeških vrednot, občutne pa so tudi njene posledice na zdravju ljudi, so zapisali pri varuhu.