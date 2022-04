Podgoršek pozdravlja dvig odkupne cene mleka

Grosuplje, 1. aprila - Kmetijski minister Jože Podgoršek je danes ob robu vladnega obiska v južnem delu osrednjeslovenske regije pozdravil dvig odkupne cen mleka, kot so v četrtek napovedale Ljubljanske mlekarne. Kaže, da so vsi deležniki v verigi razumeli klic v sili, da je treba pri odkupni ceni mleka priti vsaj do evropskega povprečja, je dejal.