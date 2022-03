Ljubljanske mlekarne bodo dvignile odkupne cena mleka

Ljubljana, 31. marca - Ljubljanske mlekarne bodo tako v aprilu kot maju dvignile odkupno ceno mleka za 2,5 centa. Skupaj to pomeni dvig za pet centov do konca maja, kar je bila tudi zahteva kmetov ob začetku pogajanj pretekli teden. Kot so sporočili iz Ljubljanskih mlekarn, bo to zanje pomenilo 35-odstotno povišanje odkupne cene surovega mleka glede na maj 2021.