Vlada v Grosupljem začela obisk v južnem delu osrednjeslovenske regije

Ljubljana/Grosuplje/Vrhnika/Ivančna Gorica/Ig/Škofljica, 1. aprila - Vlada je z delovnim posvetom v Grosupljem začela današnji obisk v južnem delu osrednjeslovenske regije. Po posvetu se bodo premier Janeza Janša, ministri in državni sekretarji razkropili po regiji in se ločeno srečali s predstavniki podjetij, občin in zavodov. Obisk bodo sklenili s skupno večerno javno tribuno na Vrhniki.