Trgovci blažijo dvig nabavnih cen

piše Karmen Kleiderman

Ljubljana, 4. septembra - Trgovci v obdobju, ko se cene surovin, energentov, logističnih, proizvodnih in drugih stroškov zvišujejo, skušajo blažiti dvig nabavnih cen. Kot so povedali za STA, znatnih podražitev izdelkov ne beležijo, čeprav so nekaj zvišanj s strani dobaviteljev morali prenesti na prodajne cene. Do nekaj podražitev bo po pričakovanjih prišlo tudi jeseni.