Inšpekcija ni ugotovila nepravilnosti pri sledljivosti govejega mesa; masni tok pri trgovcih še ugotavlja

Ljubljana, 26. januarja - Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v inšpekcijskem nadzoru preverjanja sledljivosti in označevanju govejega mesa z oznako Izbrana kakovost v veleprodaji in maloprodaji dveh trgovskih verig Spar in Tuš ni ugotovila nepravilnosti. Izračun masnega toka medtem zaradi velike količine podatkov pa še poteka.