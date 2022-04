Koprska občina znova podaljšala javno razgrnitev občinskega prostorskega načrta

Koper, 1. aprila - Mestna občina Koper je znova podaljšala rok javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta (OPN) in dopolnjenega okoljskega poročila. Da bi javnosti omogočila seznanitev z vsebino gradiva, bo to razgrnjeno do vključno 30. aprila, ki je tudi skrajni rok za oddajo pripomb in predlogov javnosti, so sporočili z mestne občine.