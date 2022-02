V koprski občini razgrnili dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta

Koper, 15. februarja - Mestna občina Koper je v ponedeljek razgrnila dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta (OPN) in okoljsko poročilo za OPN. Po besedah koprskega župana Aleša Bržana so v njem iskali razvojne priložnosti občine kot celote in opredelili širša območja z različnimi potenciali. Predviden je nadaljnji razvoj pristaniške in podpornih dejavnosti.