V Bertokih za zamrznitev izvedbenega dela koprskega prostorskega načrta

Koper, 25. marca - Po sredini javni razpravi osnutka občinskega prostorskega načrta za koprsko občino v Bertokih so tamkajšnji krajani kritični do predlaganih rešitev. Kot je za STA pojasnila članica sveta krajevne skupnosti Saška Petejan, želijo krajani bolje razumeti strokovne podlage, do takrat pa naj občina zamrzne izvedbeni del občinskega prostorskega načrta.