Kozmonavta in astronavt iz ISS varno pristali na Zemlji

Bajkonur, 30. marca - Ameriški astronavt Mark Vande Hei ter ruska kozmonavta Anton Škaplerov in Pjotr Dubrov so se danes iz mednarodne vesoljske postaje (ISS) vrnili na Zemljo, je sporočila ruska vesoljska agencija Roskozmos. Medtem napetosti med Moskvo in Zahodom tudi na področju sodelovanja v vesolju naraščajo zaradi ruske invazije na Ukrajino.