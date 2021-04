Dva kozmonavta in astronavtka z ISS varno pristali na Zemlji

Moskva, 17. aprila - Po pol leta, ki so ga preživeli na Mednarodni vesoljski postaji (ISS), so se danes trije člani posadke varno vrnili na Zemljo. Ruska kozmonavta Sergej Rižikov in Sergej Kud-Sverčkov ter astronavtka Nase Kate Rubins so v kapsuli sojuz pristali v kazahstanski stepi, je sporočila ruska vesoljska agencija Roskozmos, ki je objavila posnetek pristanka.