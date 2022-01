Rusija je pripravljena podaljšanje delovanja Mednarodne vesoljske postaje

Moskva, 13. januarja - Rusija je pripravljena podaljšati delovanje Mednarodne vesoljske postaje (ISS) do leta 2030, kljub temu da so spomladi 2021 grozili z izstopom iz sporazuma, poroča nemška tiskovna agencija dpa. ZDA so se za podaljšanje delovanja ISS odločile že pred dvema tednoma.