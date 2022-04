SOS za zrak: Ljubljana izboljšuje zrak, a še vedno med bolj onesnaženimi občinami

Ljubljana, 2. aprila - Mestna občina Ljubljana po podatkih Agencije za okolje (Arso) še vedno sodi med mestne občine z najslabšo kakovostjo zraka, ob Celju in Murski Soboti. Na občini sicer zatrjujejo, da se razmere postopno izboljšujejo, priznavajo pa, da so najslabše v času kurilne sezone, zlasti ko pride do dolgotrajnega temperaturnega obrata.