SOS za zrak: Nove meritve onesnaženosti zraka v okolici Livarne Gorica

Nova Gorica, 20. marca - Mestna občina Nova Gorica je naročila nove meritve onesnaženosti zraka v okolici Livarne Gorica v Solkanu, saj jih skrbi, da so v zraku zdravju škodljive snovi. Če bi meritve, ki so se začele januarja, to potrdile, bodo na občini vztrajali, da se prekine obremenjevanje okolja in s tem ogrožanje zdravja ljudi, je za STA dejal župan Klemen Miklavič.