V Slovenski kinoteki začetek retrospektive Pasolini 100!

Ljubljana, 31. marca - Ob stoletnici rojstva filmskega režiserja Piera Paola Pasolinija so v Slovenski kinoteki pripravili veliko retrospektivo Pasolini 100!. Drevi jo bo uvedla projekcija Pasolinijevega drugega celovečernega filma Mama Rim. V sklopu retrospektive bodo prikazali vse režiserjeve avtorske filme in nekaj dokumentarnih del o njegovem življenju in delu.