Pasolinijevo stanovanje v Rimu bodo morda preuredili v muzej

Rim, 29. decembra - Stanovanje v Rimu, kjer je živel sloviti italijanski filmski režiser in pisatelj Pier Paolo Pasolini, na dražbi ni našlo kupca. Številna združenja v Rimu so sprožila peticijo, v kateri se zavzemajo za preprečitev prodaje in preureditev v muzej. Stanovanje se nahaja v rimskem okrožju Ponte Mammolo, pisatelj se je vanj preselil s svojo materjo.