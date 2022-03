Pred stotimi leti se je rodil Pier Paolo Pasolini

Bologna, 5. marca - Pred 100 leti se je v Bologni rodil Pier Paolo Pasolini, vsestranski ustvarjalec 20. stoletja - filmski režiser, literat, filozof in novinar. Znan je bil po družbeno angažiranih in kontroverznih literarnih delih ter filmih, kot sta Dekameron in Salo ali 120 dni Sodome. Leta 1975 je bil umorjen, njegova smrt je še danes zavita v skrivnost.