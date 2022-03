WHO dnevno beleži nove napade na zdravstveno infrastrukturo v Ukrajini

Kijev, 26. marca - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je od začetka ruske agresije v Ukrajini zabeležila že več kot 70 ločenih napadov na bolnišnice, reševalna vozila in zdravnike, število pa se dnevno veča. Organizacija ugotavlja, da je ciljanje zdravstvene infrastrukture postalo del strategije in taktike sodobnega vojskovanja, poroča britanski BBC.