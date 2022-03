V kranjskem gledališču se začenja 52. Teden slovenske drame

Kranj, 27. marca - V Prešernovem gledališču Kranj bodo drevi ob 19. uri slovesno začeli 52. Teden slovenske drame. Na današnji svetovni dan gledališča bodo podelili nagrade Združenja dramskih umetnikov Slovenije (ZDUS) in uprizorili predstavo Meja sneženja. Do 8. aprila se bo na festivalu zvrstilo 15 predstav in številni drugi strokovni ter kulturni dogodki.