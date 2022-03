Pred začetkom Tedna slovenske drame znani nominiranci za Grumovo nagrado

Kranj, 10. marca - V Prešernovem gledališču Kranj zaključujejo priprave na 52. Teden slovenske drame, ki se bo začel 27. marca. Kot so povedali na današnji novinarski konferenci, so že znani nominiranci za Grumovo nagrado, in sicer se bodo za nagrado s svojimi novimi dramskimi besedili potegovali Jera Ivanc, Aljoša Lovrić Krapež, Katarina Morano in Urša Majcen.