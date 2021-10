TSD v 51. izdaji z bogatim programom in novimi nagradami

Kranj, 28. oktobra - V Prešernovem gledališču Kranj (PGK) bodo od 3. do 13. novembra gostili 51. Teden slovenske drame (TSD). Festival, ki bi moral biti v svojem ustaljenem terminu že konec marca, bo ponudil bogate in raznolike programe - tekmovalnega, spremljevalnega, dodatnega in spletnega. Poleg tradicionalnih bodo na njem tokrat podelili tri nove nagrade.