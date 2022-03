Pomurske lekarne in Lekarna Sevnica v zvezi z nabavami zdravil izvedle zadostne popravljalne ukrepe

Ljubljana, 24. marca - Pomurske lekarne Murska Sobota in Lekarna Sevnica so v zvezi z nabavami zdravil izvedle zadostne popravljalne ukrepe, je v porevizijskem poročilu ugotovilo Računsko sodišče RS. V obeh lekarnah so se namreč odločili, da bodo zdravila na recept nabavili preko skupnega javnega razpisa, za zdravila brez recepta pa bosta izvedli lasten razpis.