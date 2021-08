Javni lekarniški zavodi odgovorne pozivajo k ureditvi področja nabave zdravil

Ljubljana, 31. avgusta - Javni lekarniški zavodi so v odprtem pismu predsedniku vlade, ministru za zdravje in ministru za javno upravo pozvali k ureditvi načina nabave zdravil. V pismu zahtevajo tudi takojšnje sistemske spremembe na področju nabave zdravil in ostalih izdelkov, ki bodo omogočile še naprej nemoteno in kakovostno preskrbo prebivalstva z zdravili.