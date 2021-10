Lekarniška zbornica po razveljavitvi skupnega naročila zdravila opozarja na neustrezno zakonodajo

Ljubljana, 6. oktobra - Lekarniška zbornica je razveljavitev drugega skupnega javnega naročila zdravil s strani državne revizijske komisije označila za "nedopustno in povsem nelogično". Opozorili so na nezdružljivost zakonov o lekarniški dejavnosti in zdravilih z zakonodajo, ki ureja javno naročanje. To po njihovi oceni očitno nakazuje na potrebo po sistemskih spremembah.