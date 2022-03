Novinarji RTVS ob političnih pritiskih: Nikogaršnji hlapci nismo in ne bomo tiho

Ljubljana, 24. marca - Novinarji Radiotelevizije Slovenija (RTVS), ki so se v sredo zbrali na javni tribuni za javno RTV, so odločeni, da se bodo uprli pritiskom vodstva in programskega sveta RTVS na njihovo delo. "Nikogaršnji hlapci nismo in ne bomo tiho," so napovedali. Predstavili so tudi peticijo za javno RTV in avtonomno novinarstvo, ki jo je že mogoče podpisati.