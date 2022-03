Vrstijo se izrazi podpore zaposlenim in nasprotovanja političnemu prilaščanju RTV

Ljubljana, 22. marca - Člani in članice Slovenskega centra PEN so v današnji izjavi zapisali, da so zgroženi in ogorčeni ob "vsem vidnem in brezsramnem prilaščanju RTVS, ki ga izvaja trenutna vladna koalicija oziroma predvsem največja vladna stranka". Kolegom z RTVS pa so podporo danes izrazili tudi Večerovci: "Uprite se! Večer je z vami," so sporočili.