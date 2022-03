Vodstvo RTVS zavrača očitke o nepravilnostih in pritiskih na zaposlene

Ljubljana, 23. marca - Vodstvo RTVS zavrača očitke o nepravilnostih in pritiskih na sodelavce RTVS. Javni zavod ne sme postati poligon za nabiranje predvolilnih političnih točk, so zapisali v odzivu na izjavo prvakov strank KUL in Gibanja Svoboda. Predsednik programskega sveta RTV Slovenija Peter Gregorčič izjavo razume kot politični pritisk na javni zavod.