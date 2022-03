Talibani ponovno zaprli šole za dekleta

Kabul, 23. marca - Talibani so danes le nekaj ur po ponovnemu odprtju dekliških srednjih šol v Afganistanu ukazali, da se te ponovno zaprejo. Sporočili so, da se šole zapirajo, saj morajo še sprejeti odločitev o uniformah, ki jih bodo učenke nosile. Iz ministrstva za izobraževanje so ob tem sporočili, da je odločitev stvar vodstva države.