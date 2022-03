Glazerjeva nagrada za življenjsko delo Viliju Ravnjaku

Maribor, 22. marca - Glazerjevo nagrado za življenjsko delo, ki jo podeljuje Mestna občina Maribor na področju kulture, letos prejme dramaturg, režiser in pisatelj Vili Ravnjak. Dobitniki Glazerjevih listin pa so konservatorka Alenka Zupan, pisatelj Boris Kolar in gledališka igralka Mateja Pucko, je danes sporočil pristojni občinski odbor.