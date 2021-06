Glazerjeva nagrada v roke Ediju Dežmanu

Maribor, 4. junija - Na prireditvi v Minoritski cerkvi bodo danes podelili letošnje Glazerjeve nagrade in priznanja, ki jih podeljuje Mestna občina Maribor na področju kulture. Nagrado za življenjsko delo letos prejme baletni solist in koreograf Edi Dežman, Glazerjeve listine pa prevajalka Daniela Kocmut, kiparka Metka Kavčič in operni pevec Martin Sušnik.