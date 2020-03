Glazerjeva nagrada za življenjsko delo letos lutkarjema Bredi in Tinetu Varlu

Maribor, 12. marca - Glazerjevo nagrado za življenjsko delo, ki jo podeljuje Mestna občina Maribor na področju kulture, letos prejmeta lutkovna ustvarjalca Breda in Tine Varl. Glazerjeve listine pa bodo dobili fotograf Miran Mišo Hochstätter, filmski režiser Matjaž Ivanišin ter literarni urednik in založnik Orlando Uršič, so sporočili z mestne občine.