Nevladniki pozivajo k 100 milijonom evrov za sončno energijo

Ljubljana, 21. marca - Država z oviranjem razvoja sončne energije v Sloveniji zavira energetski prehod, sta opozorili nevladni organizaciji Focus in Umanotera. Vlada naj nemudoma zagotovi vsaj 100 milijonov evrov za spodbude za samooskrbo in nadgradnjo distribucijskih omrežij ter tako omogoči ljudem pridobivanje lastne energije iz obnovljivih virov, so pozvali.