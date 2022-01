Za opozicijo vladni ukrepi zaradi drage energije dobrodošli, a prepozni

z odzivom vodje nepovezanih poslancev Janje Sluga in poslanske skupine DeSUS v zadnjih treh odstavkih

Ljubljana, 31. januarja - V delu opozicije so se danes odzvali na predloge ukrepov za omilitev posledic visokih cen energentov za ljudi in gospodarstvo, ki jih je v soboto sprejela vlada. Kot ocenjujejo, so predlagani ukrepi sicer dobrodošli, a prihajajo z večmesečno zamudo.