Nevladne organizacije kritične do subvencij industrijskim porabnikom energije

Ljubljana, 31. januarja - Subvencije velikim industrijskim porabnikom energije so socialno nepravične in gospodarsko nerazvojne, hkrati so v posmeh podnebnim prizadevanjem za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, so prepričani v nevladnih organizacijah Umanotera in Focus. Kritični so do vladne odločitve, ki je takšno pomoč podjetjem naznanila konec tedna.