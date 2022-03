Ruski patriarh in papež pozvala k pravičnemu miru v Ukrajini

Moskva, 16. marca - Ruski patriarh Kiril in papež Frančišek sta se danes pogovarjala o konfliktu v Ukrajini in pozvala k nadaljevanju pogajanj za pravični mir, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Poudarila sta tudi izjemen pomen pogajalskega procesa med Kijevom in Moskvo, so sporočili iz patriarhovega urada.