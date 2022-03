WTO: Dosežen kompromis glede sprostitve patenta za cepiva proti covidu-19

Ženeva, 16. marca - EU, ZDA, Južna Afrika in Indija so po več mesecih pogovorov dosegle kompromis o omejeni sprostitvi patentov za cepiva proti covidu-19, so danes sporočili iz Svetovne trgovinske organizacije (WTO). Nekatere podrobnosti dogovora bo še treba izpopolniti, podpreti pa ga bo moralo tudi vseh 164 držav članic WTO.