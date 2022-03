Na novinarskem festivalu od žvižgačev do javnih servisov v primežu politike

Ljubljana, 16. marca - Za novinarke in novinarje se začenja večdnevni stanovski praznik. V organizaciji Društva novinarjev Slovenije se bo namreč začel tradicionalni festival Naprej/Forward, ki bo še v četrtek vključeval različne pogovore o aktualnih temah. Podelitev novinarskih in fotoreporterskih nagrad za leti 2020 in 2021 bo 25. marca.