Petkovi protestniki za pomoč ljudem v Ukrajini in proti političnim zlorabam vojne

Ljubljana, 4. marca - Petkovi protestniki so se tudi danes zbrali na Trgu republike, kjer so zbirali opremo in hrano za pomoč ljudem v Ukrajini. Ob tem pa so vladi Janeza Janše očitali, da trenutno vojno stanje v Ukrajini zlorablja za svoje politične namene. Opozorili so tudi na politično podrejanje RTV Slovenija.