Do prenašanja programa BBC na TVS kritični tudi režiserji javne televizije

Ljubljana, 1. marca - Nad odločitvijo vodstva Televizije Slovenija (TVS), da prenaša program BBC World News o ruski ofenzivi, so ogorčeni tudi režiserji na TVS. Ocenjujejo, da je bila odločitev odgovornih za prenose tujega televizijskega programa "nestrokovna, sramotna in ponižujoča za vse ustvarjalce javnega zavoda", so zapisali v sporočilu za javnost.