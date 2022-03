Agritech po oceni prirediteljev presegel pričakovanja

Celje, 14. marca - Tretji sejem kmetijske in gozdarske mehanizacije Agritech, ki je na celjskem sejmišču potekal od srede do nedelje, je po oceni prirediteljev presegel pričakovanja. Sejem je namreč obiskalo 24.700 obiskovalcev, zadnji sejem leta 2020 pa nekaj več kot 21.000. V soboto in nedeljo se je Agritecu pridružil še 45. sejem ApiSlovenija.