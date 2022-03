Celje, 12. marca - Na celjskem sejmišču se bo danes sejmu Agritech pridružil še 45. sejem ApiSlovenija, ki bo potekal do nedelje. Sejem bo ponudil pestro izbiro domačih in tujih materialov in opreme za čebelarje. Obiskal ga bo tudi kmetijski minister Jože Podgoršek.