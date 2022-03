Na celjskem sejmišču se začenja tretji sejem Agritech

Celje, 9. marca - Na celjskem sejmišču se danes po dveh letih prisilne ustavitve sejemske dejavnosti zaradi epidemije covida-19 začenja tretji sejem kmetijske in gozdarske mehanizacije Agritech. Nagovor na sejmu, ki bo potekal do nedelje in na katerem bodo predstavili najnovejšo mehanizacijo, bo imel kmetijski minister Jože Podgoršek.