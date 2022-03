Lovrenc na Pohorju, 20. marca - V Lovrencu na Pohorju še vedno odpravljajo posledice lanskih neurij, ki so povzročila za štiri milijone evrov škode. "V zelo kratkem času smo uspeli zgraditi nov most čez Radoljno, saj so starega odnesle narasle vode," pravi župan Marko Rakovnik. Sicer je v občini v ospredju obnova trškega jedra, načrtujejo tudi širitev zdravstvenega doma.